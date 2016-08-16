Москва, 16 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. 20−21 августа на юге России в знаменитом винодельческом поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!», который проводится в целях популяризации отечественного винного туризма и призван показать всем интересующимся гастрономическую панораму региона, а также презентовать лучшие рестораны Юга России с их фирменными блюдами, которые смогут попробовать все гости фестиваля, сообщили в Ростуризме.

Karachun Абрау-Дюрсо

Ведущие шеф-повара Краснодарского края с мастер-классами выступят на сцене «гастрономического» театра. На фестивале также пройдет дегустация российских вин, кулинарные соревнования, винный маркет, ярмарка локальных продуктов и музыкальные концерты на берегу горного озера Абрау.

По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, фестиваль «О, да! Еда!» должен способствовать созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций в сферу туризма и услуг Краснодарского края.

Напомним, фестиваль «О, да! Еда!» появился 3 года назад и сегодня по праву является одним из самых значительных летних праздников страны и крупнейшим российским гастрономическим фестивалем. В 2015 году он проходил в ЦПКиО им. Горького в Москве и ЦПКиО им. Кирова в Петербурге. Мероприятие посетили более 50 тыс. человек.

Читайте также: В России пройдет Международный гастрономический форум Как сообщало ИА REGNUM, в России развивают несколько направлений туризма — в частности познавательный, сельский, автотуризм и гастрономический. Огромное внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России. Он позволяет путешественникам не только попробовать блюда национальной кухни, но и ближе познакомиться с историей, бытом и традициями регионов страны.

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