Калуга, 16 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



s.om1.ru Дорожники укладывают асфальт в лужи

Накануне, на рабочем совещании руководителей городской управы городской голова Калуги Константин Горобцов обратился к жителям областного центра с просьбой присылать видео и фото подтверждения некачественного ремонта дорог, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

По мнению калужского градоначальника, в эти дни, когда в городе полным ходом проходят дорожные работы: укладка асфальта и установка бордюров, общественности стоит фиксировать на фото и видео все факты нарушения технологии. К примеру, чиновникам горуправы нужны конкретные примеры укладки дорожного покрытия прямо в лужи во время дождей. И здесь свое весомое слово должна сказать общественность. Это также касается ремонта придомовых территорий, установки детских и спортивных площадок.

Между тем, коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела результаты проверки использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в 2015 году и истекшем периоде 2016 года в Воронежской и Калужской областях. В частности в последнем регионе — объектом контрольного мероприятия стало министерство дорожного хозяйства Калужской области.

Как показывают данные проведенного Счетной палатой опроса, более 60% жителей Калужской области, принявших в нем участие, на вопрос «Как вы оцениваете решения органов власти по выбору перечня дорог для строительства и реконструкции» ответили, что он не соответствует необходимым приоритетам и потребностям. На вопрос «Как вы оцениваете качество проводимого ремонта дорог» более 30% жителей Калужской области ответили, что работы приняты ненадлежащего качества, более 50% отметили, что ремонт не выдержал 3 года.

Согласно данным ГИБДД, в 2015 году количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями в Калужской области, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 55%, а в Воронежской области — на 16%. Более чем на 30% увеличилось количество раненых в ДТП, происшедших на территории проверенных субъектов из-за плохих дорог.

Кроме того, в Калужской области из начисленного в 2014 году транспортного налога в сумме 920 млн рублей в бюджет поступило только 741 млн рублей, или 80%. Проверка также показала, что в проверенных регионах не выполняются требования федерального закона «Об автомобильных дорогах» в части планирования дорожной деятельности на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог. Несмотря на то, что вышеуказанные нормативы регионами утверждены, при планировании дорожной деятельности они практически не применяются. Аудиторам Счетной палаты России было неясно, исходя из чего норматив затрат на содержание 1 км автомобильной дороги в Воронежской области утвержден в сумме 220 тыс. рублей, а в Калужской области — аж, в сумме 708 тыс. рублей или в 3 раза больше.

Счетной палатой также были отмечены различные нарушения и недостатки, допущенные при использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2015 года Калужской областям из федерального бюджета на осуществление дорожной деятельности в размере 2,5 млрд рублей (исполнение составило 87%).

Так, Казенным учреждением «Калугадорзаказчик», подведомственным министерству дорожного хозяйства Калужской области, были оплачены работы по ремонту участка автодороги «Боровск — Федорино — Медынь — Верея» на сумму 2,4 млн рублей в период действия гарантийных обязательств, предусмотренных ранее заключенным государственным контрактом. Это привело к необоснованным расходам областного бюджета.

Не организована в регионе должным образом и работа по контролю за выполнением заключенных контрактов.

К примеру, условиями государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Калужской области предусмотрено, что в случае дорожно-транспортных происшествий, происшедших при сопутствующих дорожных условиях, оплата содержания участка дороги, где совершено ДТП, должна уменьшаться на 10% от месячного выполнения.

За 2014−2015 годы и 5 месяцев 2016 года в Калужской области было зарегистрировано 323 ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями. Однако оплата за работы по содержанию автомобильных дорог Калужской области ни в одном месяце не снижалась. Расчетная сумма, подлежащая к снижению, составляет 5,4 млн рублей.

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Среди других нарушений на Коллегии были отмечены случаи заключения калужским министерством государственных контрактов с превышением доведенных до них лимитов бюджетных обязательств.

Согласно отчетам, представленным в Росавтодор министерством Калужской области, в 2015 году было введено только 2 из 7 подлежащих к вводу объектов. Вместе с тем проверка показала, что по состоянию на 1 января 2016 года разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов отсутствуют.

В министерстве Калужской области по состоянию на 1 января 2016 года числилось 142 объекта незавершенного строительства, финансовые вложения в которые составили 2,9 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом объем незавершенного строительства увеличился почти в 4 раза. В период 2006—2007 годов осуществлены финансовые вложения в 36 объектов в сумме 105 млн рублей. По состоянию на 1 января 2016 года данные объекты не завершены, финансирование по ним не осуществляется. Кстати, протяженность автомобильных дорог Калужской области в 2015 году составила 4 464 км, из которых не отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2 231,8 км, или 50% (по данным диагностики, проведенной ГКУ КО «Калугадорзаказчик»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года в Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении министра дорожного хозяйства региона Андрея Белозерова и его заместителя Павла Лучко по подозрению в получении взятки. По оперативным данным, в августе 2015 года министр его заместитель получили взятку в размере 2,9 млн рублей от руководителя фирмы, зарегистрированной в другом регионе, за сокрытие нарушений выявленных при проведении ремонтных работ на территории Калужской области.

По делу проходит также заместитель начальника ГКУ «Калугадорзаказчик».

По версии следствия, в период с сентября 2014 года по август 2015 года заместитель начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» неоднократно получал от представителей частных фирм взятки на общую сумму превышающую 1 млн рублей за сокрытие выявленных нарушений при производстве ремонта автомобильных дорог на территории Калужской области. После получения взяток подозреваемый передавал часть полученных сумм заместителю министра дорожного хозяйства Калужской области и министру дорожного хозяйства в виде взяток за сокрытие выявленных нарушений и будущее покровительство деятельности фирм.

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