Абакан, 16 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. До конца 2017 года в Хакасии планируют открыть 41 пожарно-спасательный пост. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, эту информацию озвучили на совещании по вопросам развития добровольной пожарной охраны в регионе.

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«Отдельные пожарно-спасательные посты предназначены для прикрытия территорий населенных пунктов от пожаров, ведения мониторинга за складывающейся пожарной обстановкой, оперативного принятия мер и тушения возгораний, участия в аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работах», — объяснили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии.

Каждый пост планируют обеспечить необходимой пожарной техникой, инвентарем. На месте будет дежурить пожарный доброволец, прошедший специальную подготовку.

По данным управления, сейчас в республике открыто два пожарно-спасательных поста — в аале Верхняя База (Аскизский район) и в селе Устинкино (Орджоникидзевский район). До конца текущего года планируется открытие еще четырех постов — в селах Бискамжа и Усть-Таштып (Аскизский район), Первомайском (Боградский район) и Целинном (Ширинский район).

Мероприятия по открытию пожарно-спасательных постов будут организованы поэтапно до 2017 года, уточнили в республиканском правительстве.

«Это очень важный и значимый шаг в развитии пожарного добровольчества и организации обеспечения пожарной безопасности на территориях отдаленных сел и деревень Хакасии, где нет подразделений профессиональной пожарной охраны. Прикрытие территорий республики от пожаров достигнет высокого процента, позволит оперативно выявлять и ликвидировать возникающие возгорания» — подчеркнул заместитель главы Хакасии Владимир Крафт.

Вместе с тем, в регионе необходимо решать вопросы по регистрации общественных объединений добровольной пожарной охраны, отметили в управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности. В настоящее время в республике официально зарегистрированы только два общественных объединения — добровольная пожарная охрана Бейского района и добровольная пожарная охрана Хакасского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

На совещании также прозвучало, что на поддержку подразделений добровольной пожарной охраны выделяются субсидии. В 2015—2016 году субсидии из республиканского бюджета получила добровольная пожарная охрана Бейского района — более 2,2 млн рублей. В начале августа 2016 года пожарные добровольцы Бейского района получили федеральную поддержку со стороны МЧС России.

По итогам совещания главам муниципалитетов рекомендовали продолжить «работу по регистрации подразделений добровольной пожарной охраны на подведомственных территориях, стимулированию и поддержке деятельности добровольных помощников».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве промышленности и природных ресурсов, на сегодняшний день лесопожарную обстановку в Хакасии можно назвать спокойной. С 17 июня по 12 августа не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. Тем не менее, в регионе ведется круглосуточный космический мониторинг, патрулируются лесные массивы дороги, ведущие в лес, в случае необходимости привлекается авиация.

По словам министра промышленности и природных ресурсов Хакасии Алексея Сиорпаса, с начала лесопожарного сезона по 12 августа в регионе произошло 29 пожаров на площади 461 га. «Благополучному прохождению нынешнего пожароопасного сезона способствуют не столько погодные условия, сколько слаженная работа профессионалов», — заявил Сиорпас.

Добавим, в 2015 году в республике с начала сезона до 12 августа произошло 52 пожара на площади более 19 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, огромный ущерб Хакасии причинили апрельские пожары 2015 года. Пострадали 38 населенных пунктов. Без жилья остались 6,5 тыс. человек, 32 человека погибли. За медицинской помощью обратились около 1,5 тыс. пострадавших. Серьезные потери понесло сельское хозяйство. Режим ЧС, введенный в Хакасии из-за апрельских пожаров, отменили лишь в декабре 2015 года.