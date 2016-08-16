Ярославль, 16 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Свалку с хлебом нашли жители Угличского района Ярославской области в лесу около деревни Овинищи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Администрации Угличского муниципального района.

«В администрацию позвонили жители, на место выехала начальник отдела муниципального контроля Валентина Зизевская. Сведения подтвердились. Это первый такой случай на нашей практике. Предполагаем, что хлеб просрочен и торговая организация таким образом от него избавилась», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности начальника отдела муниципального контроля Администрации Угличского района Алексей Морозов.

По его словам, вес выброшенного товара пока не установлен, вероятно, это содержимое грузового фургона, велика вероятность, что хлеб развозили по одной из торговых сетей.

«Сейчас решается, какими службами будет производиться утилизация хлеба, материалы передаем в полицию», — добавил представитель районной администрации.

В Угличской полиции удивлены этим случаем.

«После поступления материалов из администрации будет незамедлительно проведена проверка и принято процессуальное решение», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника штаба ОВД Угличского района Ярославской области Светлана Стукалина.