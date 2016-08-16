Архангельск, 16 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Архангельске на набережной Северной Двины уже несколько лет ведется масштабная стройка нового современного жилого комплекса «ОмегаХаус». Выяснилось, что застройщик и мэрия нарушили статью федерального закона «О конкуренции». На это УФАС указали в контрольно-счетной палате Архангельской области в 2013 году. Стали разбираться и выяснилось: действительно земля под этот комплекс была выделена с нарушение закона.

Полина Серова «ОмегаХаус»

В 2014 году региональным УФАС было возбуждено дело по статье 16 ФЗ «О защите конкуренции», которая запрещает заключение соглашений между органом власти и хозяйственным субъектом.

«По земельному кодексу есть две возможности выделения земельного участка: на аукционе или без него. Предоставление земли без аукциона возможно только под определенные объекты (строительство гостиниц, магазинов и разного рода общественных зданий), под жилье предоставлять землю без аукциона нельзя», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель управления ФАС по Архангельской области Денис Бугаев.

В 2012 году между мэрией Архангельска и ООО «Инвестиционная компания «Аквилон Инвест» был заключен договор аренды, в соответствии с которым обществу был передан земельный участок в Ломоносовском округе для строительства административно-гостиничного комплекса. В апреле 2013 года «Аквилон-Инвест» и ООО «Архсервисплюс» подписали соглашение о передаче последнему прав и обязанностей по договору аренды данного земельного участка.

Далее были общественные слушания по поводу предложения размещения на земельных участках среднеэтажных жилых домов и исключение земельного участка из рекреационной зоны. Кроме того, было заключено соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка, в соответствии с которыми был изменен вид разрешенного использования данного земельного участка с «для строительства административно-гостиничного комплекса» на «для размещения многоквартирного жилого дома». Сделано это было из-за изменившихся правил благоустройства и застройки набережной, которые были приняты администрацией города. Согласно им, сначала на набережной нельзя было строить жилые дома, поэтому документы были оформлены на гостиницу, потом наоборот — можно было возводить только дома.

Соглашение было заключено в сентябре 2013 года, а уже через месяц правила застройки набережной поменялись обратно, и там снова можно было строить гостиницы.

По мнению архангельского УФАС это привело к созданию для застройщика преимущественных условий доступа к возможности осуществления жилищного строительства на земельных участках, кроме того так компания смогла уйти от необходимости проведения аукциона.

«Предоставление земельного участка для жилищного строительства без проведения аукциона может привести к экономии финансовых средств конкретного застройщика, что ставит его в преимущественное, более выгодное положение по сравнению с иными лицами, приобретающими права на земельные участки для целей жилищного строительства на торгах», — поясняют в ведомстве.

Поэтому УАФС пришло к выводу, что, заключив соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка, администрация города и застройщик нарушили требования статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции». После прохождения трех месяцев с момента вынесения решения будет определено, какой штраф ждет участников сделки.

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Примечательно, что мэрия Архангельска не первый раз попадается на такой схеме выделения участков под строительство определенным фирмам. Так, при схожих обстоятельствах решением местного УФАС России городская администрация уже признавалась нарушившей требования статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции» по фактам заключения с ООО «Мистраль Девелопмент» (аффилированное лицо «Аквилон Инвест») соглашений о внесении изменений в договоры аренды. Речь шла о строительстве домов на набережной в Соломбале. Тогда в документах тоже изначально фигурировала постройка гостиницы, позже формулировка была изменена на жилое здание. Антимонопольное ведомство вынесло предписание о штрафе в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура выявила похожие схемы выделения земельных участков для строительства домов на улице Чумбарова-Лучинского. Все эти случаи произошли тогда, когда городом руководил Виктор Павленко. В прошлом году он был назначен сенатором от Архангельской области и теперь представляет интересы региона в Совете Федерации.