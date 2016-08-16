Симферополь, 16 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Граждане Украины продолжают проявлять заинтересованность к недвижимости на территории Республики Крым. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов, передают «Новости Крыма».

pixabay.com В Крыму

«Интерес у государства Украина к операциям с недвижностью в Крыму остается и продолжается», — заявил Спиридонов.

В свою очередь юридические лица Украины, которые не стали регистрироваться в качестве резидентов после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, в основном осуществляют продажу своих крымских активов — но при этом исключительно по нормам и правилам российского законодательства, подчеркнул глава Госкомрегистра.

В то же время периодически ведомство сталкивается с мошенничеством: некоторые киевские конторы оформляют документы на недвижимость в Крыму, датируя его еще до присоединения полуострова к России, заметил Спиридонов.

Отметим, что с 19 апреля 2016 года вступило в силу постановление о выдаче архивных копий утерянных украинских правоустанавливающих документов на недвижимость — по данным Госкомрегистра, за 5 последних месяцев было выдано 2,5 тысячи архивных копий таких документов.