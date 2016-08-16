Ярославль отправится в музыкальное путешествие по русской литературе
Ярославль, 16 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. 20 августа Ярославский музей-заповедник приглашает ярославцев отправиться в «Музыкальное путешествие по русской литературе». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее, это авторская программа творческого дуэта «Коровин и Фагот».
В программе путешествия — стихи, проза, письма и дневники русских поэтов
Его партнер — композитор и легендарный музыкант Александр Александров (Фагот). Он входил в золотой состав «Аквариума», играл с Сергеем Курехиным, в группе «Звуки Му» с Петром Мамоновым, создал с Андреем Битовым уникальную программу «Пушкин-джаз», получившую международные премии. Его записи вошли в коллекцию лучших неоджазовых композиций.