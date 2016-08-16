Ярославль, 16 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. 20 августа Ярославский музей-заповедник приглашает ярославцев отправиться в «Музыкальное путешествие по русской литературе». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее, это авторская программа творческого дуэта «Коровин и Фагот».

ИА REGNUM

В программе путешествия — стихи, проза, письма и дневники русских поэтов XVIII—XXI веков. Строки Максимилиана Волошина, Николая Гумилёва, Михаила Кузмина, Осипа Мандельштама, Владислава Ходасевича, Бориса Слуцкого прозвучат в сопровождении различных музыкальных инструментов — фагота, свистка, перкуссии. Также в литературно-музыкальный вояж включены и стихи одного из участников дуэта — поэта Андрея Коровина. Коровин является автором восьми поэтических книг и многочисленных публикаций в литературных журналах и поэтических антологиях. Лауреат и финалист литературных премий, чьи стихи переведены на восемь языков мира.

Его партнер — композитор и легендарный музыкант Александр Александров (Фагот). Он входил в золотой состав «Аквариума», играл с Сергеем Курехиным, в группе «Звуки Му» с Петром Мамоновым, создал с Андреем Битовым уникальную программу «Пушкин-джаз», получившую международные премии. Его записи вошли в коллекцию лучших неоджазовых композиций.