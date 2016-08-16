Барнаул, 16 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Отдых в Завьяловском и Романовском районах Алтайского края, где расположены уникальные соленые озера, в среднем, обходится туристам 724 руб. в сутки на человека. Такие данные сегодня, 16 августа, со ссылкой на специалистов компании «ASBA-консалтинг», приводит официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Отдых в Алтайском крае

Поясняется, что исследование было проведено по заданию Туристского центра Алтайского края для того, чтобы выработать программу по развитию этих туристических территорий.

«Это даст понимание направлений для развития инфраструктуры — зон общественного питания, торговли продуктами питания и сувенирной продукцией, а также поможет выявить и понять целевую аудиторию, составить ее портрет», — считает руководитель направления «Маркетинг» ASBA-консалтинг Екатерина Сычева.

По ее словам, предварительные результаты свидетельствуют, что основная доля оставленных денег — это проживание и питание: 724 рубля в сутки на одного человека. Расходы на питание составляют 430 рублей на человека в сутки.

По наблюдению исследователей, продукты, в основном, туристы привозят с собой: 70% (301 рубль). Значительно меньшая сумма 17% (73 рубля) у отдыхающих уходит на покупки, совершенные в местных сетевых магазинах. Закупки у местного населения составляют 8% (34 рубля) — на приобретение продуктов у местного населения или производителей. На питание в кафе или столовой тратят обычно 5% (21 рубль). Еще 659 рублей за всю поездку идет на оплату развлечений и экскурсий и 474 рубля — на сувениры.

Более подробные результаты исследования в полном объеме станут известны в конце августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом сезоне поток туристов в Алтайский край на 10% превысил показатели 2015 года: загрузка отелей и туристических баз близка к 100-процентной.

Еще одна тенденция, которую отметили представители алтайского турбизнеса, — увеличение заявок из других регионов России и зарубежья.