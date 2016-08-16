Подсчитана стоимость отдыха в степных районах Алтайского края
Барнаул, 16 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Отдых в Завьяловском и Романовском районах Алтайского края, где расположены уникальные соленые озера, в среднем, обходится туристам 724 руб. в сутки на человека. Такие данные сегодня, 16 августа, со ссылкой на специалистов компании «ASBA-консалтинг», приводит официальный сайт региона.
Поясняется, что исследование было проведено по заданию Туристского центра Алтайского края для того, чтобы выработать программу по развитию этих туристических территорий.
«Это даст понимание направлений для развития инфраструктуры — зон общественного питания, торговли продуктами питания и сувенирной продукцией, а также поможет выявить и понять целевую аудиторию, составить ее портрет», — считает руководитель направления «Маркетинг» ASBA-консалтинг Екатерина Сычева.
По ее словам, предварительные результаты свидетельствуют, что основная доля оставленных денег — это проживание и питание: 724 рубля в сутки на одного человека. Расходы на питание составляют 430 рублей на человека в сутки.
По наблюдению исследователей, продукты, в основном, туристы привозят с собой: 70% (301 рубль). Значительно меньшая сумма 17% (73 рубля) у отдыхающих уходит на покупки, совершенные в местных сетевых магазинах. Закупки у местного населения составляют 8% (34 рубля) — на приобретение продуктов у местного населения или производителей. На питание в кафе или столовой тратят обычно 5% (21 рубль). Еще 659 рублей за всю поездку идет на оплату развлечений и экскурсий и 474 рубля — на сувениры.
Более подробные результаты исследования в полном объеме станут известны в конце августа.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом сезоне поток туристов в Алтайский край на 10% превысил показатели 2015 года: загрузка отелей и туристических баз близка к 100-процентной.
Еще одна тенденция, которую отметили представители алтайского турбизнеса, — увеличение заявок из других регионов России и зарубежья.