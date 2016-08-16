Багдад, 16 августа, 2016, 11:48 — ИА Регнум.

Курдские силы пешмарга завершили операцию по освобождению нескольких населенных пунктов на востоке от иракского города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках подготовки битвы за второй по численности город Ирака, заявили 16 августа в командовании курдских вооруженных формирований. Об этом сообщает Associated Press.

Kurdishstruggle Отряд курдов

По словам бригадного генерала Дедевана Хуршида Тофика, захваченный днем ранее мост, ведущий к юго-восточной части Мосула, может послужить местом накопления сил на восточном фронте Мосула. Однако, отмечает генерал, переправа нуждается в ремонте.

Вооруженные силы и курдские вооруженные формирования стремятся окружить город, находящийся под контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении более двух лет. Мосул является последней крупной позицией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.