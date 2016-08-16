Гуандун обогнал Пекин и стал самым «богатым» регионом КНР
Пекин, 16 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Согласно последним данным статистики, опубликованной исследовательским институтом Хужунь, провинция Гуандун впервые в истории Китая обогнала Пекин по количеству проживающих миллионеров.
По состоянию на июль 2016 г. на территории КНР проживало более 1,34 млн граждан, чье состояние превышает 10 млн юаней. Из них 238 тыс. человек проживают в столице КНР, в то время как в южной провинции Гуандун зарегистрировано 240 тыс. миллионеров, пишет «Наньцзао жибао».
Данные статистики подтверждаются ростом цен на недвижимость. В 2016 г. стоимость недвижимости в Гуанчжоу впервые превысила стоимость жилья в Пекине.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне Китайская ассоциация трудовых исследований опубликовала доклад, содержащий данные по среднегодовому заработку жителей 20 провинций Китая. Самыми «бо