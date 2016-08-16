Пекин, 16 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Согласно последним данным статистики, опубликованной исследовательским институтом Хужунь, провинция Гуандун впервые в истории Китая обогнала Пекин по количеству проживающих миллионеров.

jo.sau Гуанчжоу — административный центр провинции Гуандун

По состоянию на июль 2016 г. на территории КНР проживало более 1,34 млн граждан, чье состояние превышает 10 млн юаней. Из них 238 тыс. человек проживают в столице КНР, в то время как в южной провинции Гуандун зарегистрировано 240 тыс. миллионеров, пишет «Наньцзао жибао».

Данные статистики подтверждаются ростом цен на недвижимость. В 2016 г. стоимость недвижимости в Гуанчжоу впервые превысила стоимость жилья в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне Китайская ассоциация трудовых исследований опубликовала доклад, содержащий данные по среднегодовому заработку жителей 20 провинций Китая. Самыми «бо