Харбин, Китай, 16 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Китае пожилой мужчина завещал все свои деньги единственному компаньону на протяжение последних лет — своей собаке, пишет газета China Daily.

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Собаке 71-летнего Ван Джунву достанутся сбережения хозяина — 80 тыс. юаней (около $12 тыс.). По словам мужчины, деньги поступят в местный приют для животных, который будет заботиться о его псе по кличке Эрфу.

Ранее Джунву остался один: от болезни скончалась его жена, сын погиб в автокатастрофе. Он живет с собакой в городе Харбин. По данным издания, сотрудники приюта отказались взять деньги, сказав, что позаботятся об Эрфу бесплатно.