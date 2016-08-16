Магас, 16 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту продажи малолетнего ребенка возбуждено в Ингушетии. Фигурантом дела стала мать новорожденного. Как сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону, она оценила свои материнские чувства в 50 тысяч рублей.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Именно столько запросила у покупателей нерадивая мать. Лицо, которому был продан ребенок, в настоящее время предстоит установить.

Сам факт купли-продажи был совершен еще в феврале 2012 года в сельском поселении Троицкое Сунженского муниципального района. По данным следствия, антиморальный поступок из корыстных побуждений совершила жительница республики, которой на тот момент времени было 20 лет.

Всплывшее спустя четыре года преступление расследуется. По статье УК РФ «Торговля несовершеннолетним» нерадивая мать может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Женщина задержана за продажу пятидневного младенца в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле нынешнего года в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка уроженкой Дагестана. 33-летняя Асият Лабазанова получила за своего сына от оперативников, участвовавших в задержании, пять тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 470 тыс. рублей.

В марте 2016 года жительница Моздокского района пыталась продать своего новорожденного сына за 150 тысяч рублей. Сама злоумышленница занималась в столице Северной Осетии проституцией и имела дочь, проживающую с бабушкой в селе. Второй ребенок был нерадивой матери не нужен, и она договорилась о его продаже.

В Ингушетии в 2013 году была отмечена также попытка продажи ребенка мужчиной. За намерение продать трехлетнюю девочку за 50 тыс. рублей был осужден житель селения Яндаре Назрановского района Хамбор Манькиев. Однако наказание, которое ему вынес суд за покушение на продажу несовершеннолетнего, было более чем мягким — всего четыре года условно.

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