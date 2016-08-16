Тегеран, 16 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Россия разместила на предоставленной правительством Ирана авиабазе «Хамадан» дальние бомбардировщики Ту-22М3, несколько самолетов уже прибыли на объект, сообщает ливанский портал Al-Masdar News.

Max071086 Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Благодаря соглашению о размещении дальних бомбардировщиков на авиабазе «Хамадан», заключенному между Москвой и Тегераном, время полетов до целей в Сирии — позиций боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — сократится на 60%.

Кроме того, это позволит увеличить бомбовую нагрузку. Авиабаза «Хмеймим» в Сирии, где дислоцируются ВКС РФ, принять дальние бомбардировщики не может.

Официального подтверждения прибытия Ту-22М3 в Иран не поступало.