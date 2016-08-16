Вашингтон, 16 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум.

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии США Дональд Трамп 15 августа в очередной раз заявил, что появление террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является прямым следствием политики президента Барака Обамы и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

С таким заявлением он выступил в ходе речи в рамках своей предвыборной кампании в городе Янгстаун, штат Огайо.

«Появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является прямым результатом политики президента Обамы и госсекретаря США Клинтон», — отметил Трамп.

Кандидат-республиканец напомнил, что до 2009 года, пока в Белом доме не появилась администрация Обамы, ситуация на Ближнем Востоке была в целом спокойна: в Ливии была стабильность, в Египте правил светский режим, Сирия была «под контролем», а группировка, которая впоследствии станет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была практически уничтожена в Ираке, тогда как Иран задыхался под экономическими санкциями.

Сегодня же, отмечает Трамп, в Ливии царит хаос, в ней погибло несколько граждан США, в том числе посол Вашингтона, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало себе новый плацдарм. В Сирии идет гражданская война, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует там огромные территории. Кризис вызвал огромные волны беженцев, угрожающие не только Европе, но и США.

И к сегодняшней катастрофической ситуации привели решения, принятые группировкой Обамы — Клинтон.

Напомним, причастность президента США Барака Обамы и его протеже в лице бывшей первой леди Хиллари Клинтон к появлению радикальной группировки является одной из излюбленных тем миллиардера-республиканца в предвыборной кампании.

Занимая пост главы американской дипломатии, Хиллари Клинтон, в частности, активно выступала за военную операцию по свержению лидера Ливии Муаммара Каддафи, а также неоднократно призвала к отстранению от власти президента Сирии Башара Асада. Если глава Белого дома признал вторжение в Ливию ошибкой, то его протеже Клинтон операцию «Союзный защитник» таковой не считает.