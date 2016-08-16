Симферополь, 16 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Депутаты Бахчисарайского районного совета просят руководство Крыма не допустить переброску части воды в Чернореченское водохранилище, которое строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по обеспечению Севастополя водой. Об этом сообщил глава Бахчисарайского районного совета Рефат Дердаров, передают 16 августа «Новости Крыма».

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Соответствующее обращение на имя главы Крыма Сергея Аксёнова и председателя Госсовета РК Владимира Константинова было зачитано на очередной сессии председателем постоянной планово-бюджетной депутатской комиссии Аркадием Колоколовым.

«Депутаты согласились, что проблема чревата наступлением серьезных негативных последствий, и просят руководителей Крыма вмешаться и принять безотлагательные меры, направленные на сохранение реки Коккозка, на экологическое благополучие долины, и не допустить строительства водозаборных сооружений на реке Коккозка Бахчисарайского района», — сообщил Дердаров.

Отметим, что в рамках ФЦП по обеспечению Севастополя водой на 2015−2017 годы реализуется строительство буферного водохранилища на реке Коккозка в районе села Соколиное и тоннеля длиной 8,7 км для переброски воды в Чернореченское водохранилище.

В мае 2015 года директор государственного унитарного предприятия «Водоканал» Николай Перегуда заявил, что семикилометровый тоннель даст Чернореченскому водохранилищу дополнительно 25 млн кубов самотеком приходящей воды. Стоимость проекта переброски вод реки Коккозка составит 1,7 млрд рублей.