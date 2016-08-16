Псков, 16 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 16 августа, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проведёт совещание о мерах по обеспечению сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

archive.government.ru Дмитрий Медведев

В совещании примут участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, министр финансов Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр транспорта Максим Соколов, главы регионов.

В пресс-службе администрации Псковской области ИА REGNUM сообщили, что это не первый визит Дмитрия Медведева в регион, ранее он посещал Псковскую область в 2007 году.