Ярославль, 16 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского района Ярославля через суд обязала Управляющую компанию провести диагностику внутридомового газового оборудования в одном из многоквартирных домов по улице Угличской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«Такие проверки мы проводим по жалобам жильцов и если коммунальщики не принимают меры, то выходим с представлением либо обращаемся в суд. В данном случае суд нас поддержал, решение вступило в силу, и в течении полугода УК обязана провести необходимые работы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Павел Кузьминов.

Изначально в результате прокурорской проверки было выяснено, что в многоквартирном доме истек 30-летний срок службы внутридомового газового оборудования. Оно было введено в эксплуатацию в еще 1974 году.

Доводы прокуратуры основывались на статье 161 Жилищного кодекса РФ, по которой управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в состав которого входит внутридомовая инженерная система газоснабжения.

«В результате бездействия управляющей компании не обеспечивается надлежащая техническая эксплуатация внутридомовых систем газоснабжения, что может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера и поставить под угрозу безопасность граждан», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в одном из многоквартирных домов на улице 6-я Железнодорожная города Ярославля произошел взрыв газа, в результате которого обрушился целый подъезд и погибли 7 человек.