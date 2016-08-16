Москва, 16 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Полиция задержала на западе Москвы мужчину, потребовавшего от водителя скорой помощи наркотические вещества, а после отказа ранившего его ножом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

pixabay.com Нападение с ножом

«Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что на улице Веерная ранен мужчина. Полиция установила, что по данному адресу выехала скорая помощь. Медперсонал пошел к больному, а водитель остался в машине. В это время к водителю подошел неизвестный, потребовал наркотики, после отказа нанес ножевое ранение мужчине ножом», — заявили в пресс-службе.

Отметим, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. По данному нападению проводится проверка.