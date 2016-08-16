Пекин, 16 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, два корабля-ракетовоза, предназначенных для транспортировки Long March-5, покинули порт приписки и отправились в Тяньцзинь, для того, чтобы забрать ракету Long March-5 в разобранном состоянии и перевезти ее в порт Цинлань в провинции Хайнань, где и будет осуществлен первый запуск сверхтяжелой ракеты.

风之清扬 Модель ракеты-носителя Long March-5

Ожидается, что транспортировка Long March-5 займет около 7 дней. Long March-5 будет запущена с космодрома Вэньчан в конце 2016 г. Long March 5 — сверхтяжелая ракета-носитель, способная вывести на орбиту до 25 тонн груза. Длина ракеты составляет 60,5 м, диаметр-5,2 м. Стартовая масса ракеты превышает 640 тонн. Проектирование новой ракеты началось в 2002 г. Первый опытный образец был построен в 2015 г.

Транспортировку ракеты осуществят корабли класса Yuanwang, разработанные специально для доставки ракет к космодромам. В настоящее время в составе флота КНР находятся 7 сухогрузов, способных транспортировать космические корабли и ракеты-носители. Корабли Yuanwang-1 и Yuanwang-2, заложенные в 1979 г., стали первыми представителями данного типа сухогрузов. Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 г. в состав китайского флота вошло судно Yuanwang-7, которое доставит новейший пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» до космодрома на о. Хайнань.