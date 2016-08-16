Орел, 16 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. 266 кандидатов претендуют на 50 мест в Орловском облсовете. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные избирательной комиссии 16 августа.

Лучшим из лучших — мандат депутата. Советский плакат

Облизбирком зарегистрировал списки четырех парламентских партий: «Единая Россия» выдвинула 53 кандидата, КПРФ — 29, «Справедливая Россия» — 39, ЛДПР — 43 кандидата. Три партии — «Народ против коррупции», «Яблоко» и «Патриоты России» — получили отказ в регистрации.

По одномандатным округам регистрацию сумели пройти 24 кандидата от КПРФ (одному отказано), 25 — от «Единой России», 23 — от ЛДПР и 23 — от «Справедливой России». Три кандидата зарегистрированы от «Яблока», одному в регистрации отказано. Не сумели пройти регистрацию также кандидаты-одномандатники от «Партии роста» и «Народ против коррупции».

Среди 12 самовыдвиженцев, изъявивших желание участвовать в выборах, регистрацию прошли лишь четверо — это Камалутин Магомедов (17-й округ), Алексей Пикулин — 4-й округ, также братья Виталий и Игорь Рыбаковы (соответственно, 5-й и 9-й округа).

Выборы депутатов Орловского областного совета шестого созыва назначены на 18 сентября, единый день голосования. Они пройдут одновременно с выборами депутатов Государственной думы седьмого созыва. В 2011 году на выборах в облсовет проголосовали 63,75% избирателей.

Сегодня в действующем составе Орловского областного совета депутатов 50 мест, заняты 47. Единороссы занимают в облсовете 31 кресло, коммунисты — 11, еще три депутата избраны от ЛДПР.