Вологда, 16 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум. По сравнению с началом июля к середине августа цены на овощи и фрукты на Вологодчине заметно упали. Больше всего из овощей подешевели помидоры: цена на них упала сразу на 37 руб. — со 112,4 до 75,7 руб. за кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Аристарх Лентулов. У овощного прилавка. 1932

Сильно снизилась цена в регионе на свежие огурцы — более чем на 13 руб. Сейчас килограмм огурцов можно приобрести за 51,4 руб. Цена картофеля снизилась на 7 рублей — с 32,23 руб. за кг до 25,26 руб. На 5 руб. меньше стала стоить белокочанная капуста. Ее можно приобрести за 28,2 руб. На 3 руб. подешевел репчатый лук — до 29,5 руб.

Снижение цен на овощи на Вологодчине специалисты фиксируют на протяжении двух месяцев. В департаменте сельского хозяйства это связывают с сезонным отсутствием затрат на хранение.

«Цены на картофель, капусту и другие сезонные овощи ниже всего в августе и до октября. Эта продукция поступает в магазины и на рынки прямо с поля. Поэтому сельхозпроизводители не несут затраты на хранение овощей, которые довольно сильно влияют на конечную цену продуктов. Кроме того, департамент сельского хозяйства прогнозирует хорошую урожайность, что тоже повлияет на цены», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник регионального управления торговли Дмитрий Антонов.

Добавим, что прожиточный минимум в Вологодской области в августе вырос на 265 руб. Постановление регионального правительства установило новую величину прожиточного минимума. За II квартал 2016 года в расчете на душу населения минимум составляет 10 506 руб. В первом квартале этого года он равнялся 10 241 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 337 руб., для пенсионеров — 8 642 руб., для детей — 10 382 руб. При этом, по данным Вологдастата, стоимость минимального набора продуктов питания в регионе за месяц снизилась на 2% и составила 4197 руб.