Москва, 16 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Масштабную гуманитарную операцию, которую российские военные проводят в Сирии, обсудили сегодня, 16 августа, министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сейран Оганян на переговорах в Ереване, сообщили в Минобороны РФ.

mil.am Переговоры министров обороны России и Армении в расширенном составе

«Оганян выразил поддержку и солидарность гуманитарным усилиям Российской Федерации по оказанию помощи сирийскому народу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи также обсуждались «актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, а также военного и военно-технического сотрудничества», уточнили в Минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Минобороны России и Армении подписали соглашение о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах Объединённой группировки войск. Также готовятся подписать соглашение об Объединенной группе войск.

Читайте также: РФ и Армения готовятся подписать соглашение об Объединенной группе войск

Напомним, 16 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Армении. Шойгу прибыл в Армению из Азербайджана, где он 14−15 августа находился с кратким рабочим визитом.

Читайте также: Транзит Баку — Ереван: Сергей Шойгу стал главным переговорщиком по Карабаху