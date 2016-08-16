Киев, 16 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко 16 августа в интервью изданию «Апостроф» назвала русских рабами, которые стоят на коленях.

Агостиньо Бруниа. Свободные женщины из цветных с детьми и слугами. 1764–1796

По ее словам, украинцам вредит «русский мир». «Мы не рабы, у нас «рабов в рай не пускают», — сказала Савченко, осужденная в России за причастность к убийству двух журналистов ВГТРК.

«Они все рабы, стоят на коленях — такая их ментальность. У нас разная ментальность», — пояснила депутат Рады, заявив, что с Россией Украине нужны «экономически выгодные отношения». Ни культурные, ни духовные ценности России Украине также не нужны, считает она.

Что касается ценностей, то Украина ориентирована на «западные ценности стран Евросоюза». «Для достижения этих ценностей Украина доказала, что не стоит на коленях и идёт вперёд», — считает политик.

Как передавало ИА REGNUM, всего через несколько дней после помилования президентом России Владимиром Путиным и возвращения на родину в конце мая этого года Надежда Савченко заявила, что вполне готова стать президентом Украины. При этом она отметила, что её победа на выборах маловероятна, так как украинский народ привык голосовать «за гречку».