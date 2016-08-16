Ярославль, 16 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Число жителей Ярославской области, работающих по договору за минувший год выросло на 1,5%, в то время когда численность штатных работников сократилась на 2,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

ИА REGNUM

Пик роста численности работников по договору пришелся на 2015 год, тогда их численность возросла сразу на 14%.

Всего, на июнь 2016 года, в штате организаций работало 320 тыс жителей региона (не считая сферы малого бизнеса). И это было 52% от всех занятых в экономике Ярославской области.

Почти 14 тыс человек работает по гражданско-правовым договорам на условиях полной занятости.

Всего в штате, по договору и по совместительству трудится 334 тыс человек. Это на 1,5% или на 5000 человек меньше, чем годом ранее. Итого на сегодняшний день в организациях работают по 2% договорников и совместителей.

Отметим, что среди 334 тыс официальных работников организаций (без учета малого бизнеса), больше всего в Ярославской области работают в обрабатывающих производствах — 75 тыс человек. В сельском хозяйстве 8 тыс, в сфере транспорта и связи 30 тыс, в энергетике и ее распределении 15 тыс, в строительстве 6 тыс, в торговле 21 тыс,

52 989 работников трудятся в сфере образования региона, 41 399 в медицине, 20 тыс занимаются операциями с недвижимостью, 9 тыс финансовой деятельностью.

31 995 тыс человек обеспечивают государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование.

Сокращение числа штатных работников, вероятно, объясняется стремлением менеджмента оптимизировать расходы.