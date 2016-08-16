Москва, 16 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и снижается к евро в ходе торгов 16 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отношение доллара и евро к рублю

По состоянию на 10:54 мск, доллар США подешевел к рублю на 17,75 копейки и составил 63,8525 рубля. Евро к этому времени вырос на 27 копеек — до 71,91 рубля.

Торги по доллару за первый час проходили в диапазоне от 63,8275 до 64,15 рубля. Европейская валюта торговалась от 71,68 до 72,0850 рубля.

Цены на нефть 16 августа возобновили негативную динамику, но остаются на максимальных отметках за месяц, достигнутых днем ранее, поскольку инвесторы фиксируют полученную прибыль. По состоянию на 07:56 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,54% — до $48,09. Цена нефти марки WTI опускалась на 0,44% — до $45,50 доллара за баррель.