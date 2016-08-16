Оренбург, 16 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Оренбургской районе Оренбургской области 15 августа около 14:00 местного времени (13:00 мск) возник пожар. В поселке Ивановка вблизи Ивановского водозабора загорелась сухая трава. По прибытию к месту вызова пожарные увидели, что происходит горение сухой травы на территории станции первого подъема Ивановского водозабора и прилегающего лесного массива на общей площади около 5 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону

http://56.mchs.gov.ru Горение сухой травы и лесного массива в района Ивановского водозабора в Оренбургском районе

Из-за порывистого ветра и жары возникла угроза распространения пожара на большую площадь. Был объявлен второй ранг пожара.

К тушению пожара привлекались шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и четыре единицы техники пожарно-химической станции Оренбургского лесхоза.

Пожар локализовали в 18:00, полностью потушили в 21:00. Огонь уничтожил 6,8 га травы и лесных насаждений.

Стоит отметить, что за день до крупного пожара, 14 августа, в районе Ивановского водозабора города Оренбурга зафиксировали возгорание сухой травы и валежника. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Угрозу распространения огня на населённые пункты: село Ивановка, посёлок Весенний, Ивановский водозабор, садоводческое общество «Дубки» и лесной массив «Дубки», удалось предотвратить.

Напомним, что с 5 августа на территории Оренбургской области введён особый противопожарный режим. Запрещено сжигание мусора и других горючих материалов, разведение костров на территориях населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, степных массивов и лесонасаждений. Ограничен доступ населения в лесные и степные массивы, поймы рек и водоёмов.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, самой основной и распространённой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём. Нередко эта неосторожность становится небрежностью. Искра от костра или небрежно брошенный окурок могут спровоцировать пожар особенно в условиях жары.

Добавим, что на территории Оренбуржья уже длительное время отмечаются высокие температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, жара немного отпустит к концу недели (к 20−21 августа).