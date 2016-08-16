Москва, 16 августа, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Завершается подготовка к подписанию соглашения о создании Объединённой группировки войск вооружённых сил России и Армении. Об этом сегодня, 16 августа, заявил заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов по итогам переговоров глав военных ведомств двух стран, сообщили в Минобороны РФ.

mil.am Министры обороны России и Армении подписывают соглашение

Также в ходе переговоров министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Армении Сейран Оганян подписали соглашение о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах Объединённой группировки войск двух стран.

«Его реализация позволит чётко регламентировать порядок совместных действий в этой сфере и своевременно обеспечивать группировку необходимой информацией», — отметил Антонов.

При этом он подчеркнул, что в российском военном ведомстве рассматривают Армению в качестве своего союзника и ключевого партнёра в Закавказье. В военной области между Россией и Арменией заключено более 50 договоров и соглашений, и работа по дальнейшему развитию нормативной правовой базы продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Армении. Шойгу прибыл в Армению из Азербайджана, где он 14−15 августа находился с кратким рабочим визитом.

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