Тайбэй, 16 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Как сообщают тайваньские СМИ, утром 16 августа в уезде Пиндун произошло ЧП, в результате которого тайваньский танк СМ-11 опрокинулся и упал в реку.

玄史生 Танк CM-11

В момент трагедии в многотонной машине находились 5 членов экипажа. Механик-водитель сумел выбраться из тонущей машины самостоятельно. Остальные члены экипажа погибли, пишет «Тайвань жибао».

На месте ЧП работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить причины произошедшего. По предварительной версии, авария произошла по вине экипажа. Водитель-механик танка доставлен в госпиталь, в ближайшее время он даст свои показания.

Танк СМ-11 является модификацией американского Tank M48, производство которых было прекращено в 1959 г. За все время было выпущено более 11,7 тыс. танков данного типа. По состоянию на 2010 г. на вооружении Тайваня стояло более 500 Tank M48 в различных модификациях.