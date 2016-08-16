Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Система канализации Санкт-Петербурга работает в штатном режиме. Однако, в связи со сверхнормативным количеством осадков, выпавших в ночь на 16 августа и утром во вторник, в южной части города имеются определенные трудности с отведением воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

http://vk.com/spb_today Залитый водой Ленинский проспект в Петербурге. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

На предприятии отметили, что большинство жалоб на скопление воды поступило из Кировского района. «По всем заявкам оперативно выехали бригады Водоканала, они помогают отводить воду в колодцы», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что, поскольку ночной дождь был «нерасчетным», время приема воды в систему канализации увеличивается. «Кроме того, на участках с неровным рельефом этот процесс занимает больше времени», — добавили в Водоканале.

Читайте ранее в этом сюжете: Повторения московского «потопа» в Петербурге не ожидается

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о залитых водой улицах в южной части города. Среди них назывались крупнейшие магистрали, такие как проспект Стачек и Ленинский проспект.

Добавим, что синоптики заранее прогнозировали сильные дожди в Петербурге и Ленобласти, при этом рекордных осадков не ожидалось.

Службы МЧС обратились к петербуржцам и жителям области с просьбой соблюдать осторожность на улицах. В настоящее время дожди в Санкт-Петербурге продолжают идти.