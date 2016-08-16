Якутск, 16 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Как отреагировали в избирательном штабе Андрея Борисова на его отстранение от выборов в ГД, зачем превращать Якутию в ТОР, как отражаются субсидии на авиаперелёты на железнодорожных перевозках и сколько лет дали экс-сотруднику госкомпании, вымогавшему «откаты», — в обзоре ИА REGNUM.

Поль Сезанн. Пьеро и Арлекин. 1888-1890

«Цирк! Кошмар! Ужас!»

Так прокомментировала ректор Северо-восточного федерального университета Евгения Михайлова решение ЦИК Якутии не допустить к участию в выборах депутатов Госдумы VII созыва госсоветника республики Андрея Борисова, пишет «Блокнот Якутска». Ректор вуза возглавляла предвыборный штаб кандидата.

Как утверждает региональное информагентство, сам Андрей Борисов на заседании избиркома выразил подозрение, что его подписные листы кто-то подменил, а также призывал уважать мнение избирателей, отдавших за него голоса, и, несмотря на формальные нарушения закона, всё же зарегистрировать его кандидатом.

«Любое сомнение в подлинности подписей мы трактовали в пользу кандидата. Наши специалисты сделали все возможное», — в свою очередь удивил журналистов председатель ЦИКа республики Анатолий Кривошапкин.

СМИ сообщает также о том, что заседание сопровождалось выкриками с места ректора СВФУ Евгении Михайловой: «Цирк! Кошмар! Ужас! Судиться будем!» Так, что кто-то из приглашенных на заседание даже сделал Евгении Исаевне замечание: «Не превращайте все в балаган». А она продолжала выкрикивать лозунги, не забывая подначивать одного из штабистов Андрея Борисова: «А ты что молчишь? Скажи что-нибудь». И молодой человек послушно выкрикивал вслед за ректором: «Скажите, какой это закон».

Юристы кандидата выразили недоверие рабочей группе ЦИК и криминалисту МВД, занимавшемуся почерковедческой экспертизой подписей за его выдвижение, и требовали принять к рассмотрению и новые подписные листы.

Читайте также: Возмутившему Памфилову самовыдвиженцу из Якутии отказали в регистрации

ТОР размером с регион?

В Якутии закон о территориях опережающего развития целесообразно распространить на всю республику, включив в него также Магаданскую область. Такое мнение ЯСИА высказал директор Финансово-экономического института СВФУ, доктор экономических наук Александр Кугаевский. По его мнению, такая мера способна обеспечить ускоренное развитие региона.

«Сегодня мы говорим о территориях опережающего социально-экономического развития. В соответствии с принятым законом это несколько гектаров земли, где размещено производство. Получается, что эти участки будут развиваться более ускоренными темпами, а остальные — как и прежде. Это несколько парадоксальная, на мой взгляд, ситуация. Вместе с тем, когда мы имеем в виду именно территорию, то значит и масштабы должны быть значительно больше. То есть речь должна идти если не о всем Дальнем Востоке и Забайкалье, то хотя бы об отдельном субъекте или их связке», — сказал Кугаевский.

Он считает, что масштабным ТОРом могла бы стать Якутия и Магаданская область. «У нас одна ресурсная база, транспортные коммуникации — та же дорога «Колыма». Это может стать единым связующим звеном. Магаданцы скоро будут больше пользоваться услугами нашей железной дороги (до Якутска), нежели своим морским портом», — считает эксперт.

Авиасубсидии навредили поездам

Снижение стоимости авиабилетов для дальневосточников за счет государственных субсидий ударило по якутским железнодорожникам, пишет ИА «Yakutia24». По итогам первого полугодия в этой отрасли отмечается падение пассажирооборота на 10,9%.

«Снижение показателей по железнодорожному транспорту обусловлено увеличением оттока пассажиров на воздушный транспорт из-за снижения стоимости авиабилетов в связи с субсидированием из федерального бюджета авиаперевозок до центральных городов России, Сибири и Дальнего Востока из Нерюнгри и Якутска», — отметили в Минтрансе республики.

В целом в республике объем перевозок пассажиров составил 48 миллионов человек и превысил на 3,7% показатель аналогичного периода прошлого года.

3 года за откат

Судья Якутского горсуда приговорил сотрудника ОАО «ЯТЭК» Шамиля Мамедова к трем годам лишения свободы. Заместитель директора по правовым вопросам обвинён в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает News.Ykt.ru.

По версии следствия, он вымогал взятку у контрагента компании за содействие в получении подряда на строительные и ремонтные работы. По утверждению бывшего директора компании-подрядчика ООО «Генерал», Мамедов потребовал у него «откат» за содействие в получении крупных заказов, в том числе выполнение капитального ремонта производственных объектов в поселке Кысыл-Сыр стоимостью 8,7 млн рублей. Подрядчика обязали выплачивать 18% от суммы каждого заключенного контракта. По версии следствия, деньги потерпевший передавал частями в рабочем кабинете обвиняемого. В итоге Мамедов получил от подрядчика 2,469 млн рублей.