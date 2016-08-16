Чебоксары, 16 августа, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии завершилась основная приемная кампания в вузах и техникумах. В вузы подали заявление более 15,4 тыс. человек, конкурс составлял 7,3 на одно бюджетное место. В учреждения среднего профессионального образования устремились свыше 11,4 тыс. человек, в результате на одно бюджетное место претендовали в среднем 2,3 человека, сообщили ИА REGNUM в Минобразования Чувашии со ссылкой на данные образовательных учреждений.

ИА REGNUM В Чувашии самые дорогие платные специальности — творческого направления. На фото — Школа искусств в марийском селе Юрино

В этом году возросло число бюджетных мест в вузах и техниках. В целом квота на этот год составила 10 327 (в 2015 году — 9880 бюджетных мест). В том числе в вузах было предусмотрено 3486 мест (в 2015 году — 3214), в техникумах и колледжах республики — 6841 бюджетных мест (в 2015 году — 6666).

Прием абитуриентов на территории Чувашии вели 12 образовательных организаций высшего образования (в 2015 году — 15 вузов). В министерстве отмечают, что средний проходной балл вырос практически по всем направлениям приема. Так, средний балл ЕГЭ в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова составил 68,5 (в 2015 году — 66,3), Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева — 69 (в 2015 году — 65,4), Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию — 51 (в 2015 году — 50,9).

В целом на одно бюджетное место претендовали более 7 человек. Так, конкурс в педвуз составлял в среднем 11 человек на одно бюджетное место, госуниверситет — 8,3, сельхозакадемию — 3,8 человека. Особой популярностью у абитуриентов пользовались такие специальности и направления подготовки высшего образования, как электроэнергетика и электротехника, информатика и вычислительная техника, теплоэнергетика и теплотехника, стоматология, лингвистика, педагогическое образование, технология транспортных процессов, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плата за обучение в вузах Чувашии в этом году достигает 130 тыс. рублей. В ЧГУ в системе бакалавриата самые дорогие платные специальности в очной форме обучения — творческого направления. Максимально установленная цена за первый год обучения превышает 128 тыс. рублей: такую сумму предстоит выплатить будущим дирижерам, дизайнерам, солистам, артистам эстрады, музыкантам. На втором месте по дороговизне — обучение на инженерно-технических факультетах, факультете машиностроения, а также по таким направлениям подготовки, как химия, физика и география (76 тыс. рублей). Чуть дешевле обойдётся первый курс для выбравших строительные направления и информатику (около 74,4 тыс. рублей). В педуниверситете наибольший размер платы установлен на уровне 126,4 тыс. рублей по трём направлениям очной подготовки: «Физическая культура», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В Чебоксарском кооперативном институте стоимость очного обучения составляет 72 тыс. рублей за первый курс.

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Приём абитуриентов также вели 29 профессиональных образовательных организаций. По данным Минобразования Чувашии на 10 августа, в техникумы и колледжи для получения рабочих профессий подано более 2,7 тыс. заявлений (из них 76,5% — на обучение на базе 9 классов), на получение специальностей среднего профессионального образования — свыше 11,4 тыс. заявлений (из них 75% — на обучение на базе 9 классов), или в среднем 2,3 чел. на одно бюджетное место.

Наиболее востребованы среди абитуриентов — Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (конкурс на 1 бюджетное место составляет 5,7 человек), Чебоксарское художественное училище (3,3), Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского и Чебоксарский медицинский колледж (2,9).

Наибольшей популярностью у выпускников школ пользуются следующие специальности: земельно-имущественные отношения, техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования, строительство, техобслуживание автотранспорта, дизайн, лечебное дело, дошкольное образование. Среди профессий востребованы: автомеханик, машинист крана, повар, машинист дорожных и строительных машин, оператор нефтепереработки, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Прием заявлений в профессиональные образовательные организации на очную форму получения образования завершается 15 августа, при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.