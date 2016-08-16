Красногорск, 16 августа, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Московской области появилось пять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На кадастровый учет поставили заповедные болота, месторождения клюквы и ельники в трех районах Подмосковья: Шаховском, Раменском и Можайском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Иван Шишкин. Лес. 1897

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, на кадастровый учет были поставлены природные памятники областного значения общей площадью около 1,5 тыс. гектаров.

Среди них оказались: «Коренной ельник Рузского лесничества», «Ельники Шаховского лесничества» и «Ельник с клюквенным болотом» (Шаховской район), «Склон реки Гнилуша» (Раменский район) и «Овраг с многорядником Брауна» (Можайский район).

Как отмечают специалисты ведомства, на территории ООПТ произрастают различные краснокнижные растения. Так, в заповедных местах можно встретить: многорядник Брауна, неккеру перистую и венерин башмачок.

Среди представителей фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, в пяти новых природных заказниках встречаются черный коршун и белоспинный дятел. В ООПТ Шаховского района расположены гнезда барсуков, а на территории памятника природы «Коренной ельник Рузского лесничества» существует старый жилой барсучий городок.

Отметим, что сеть ООПТ Подмосковья начала складываться с 1960-х гг. Сейчас в Московской области существует 229 региональных ООПТ. Благодаря этому в одной из самых густонаселённых и промышленно развитых областей России сохранились уникальные природные комплексы. На сегодняшний день на кадастровый учет в области поставлено уже 84 ООПТ.