Ростов-на-Дону, 16 августа, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» сегодня, 16 августа, играют первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Встреча с «Аяксом» состоится в «Амстердам-Арена». Вместе с желто-синими в Нидерланды прилетел Курбан Бердыев. Экс-наставник донской команды договорился с руководством клуба «о консультации коллектива в ближайших матчах». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Ростова».

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На поле команду выведет и.о. главного тренера Дмитрий Кириченко. Он отметил, что «Ростов» для Бердыева — не чужая команда. «На данный момент у Курбана Бекиевича нет контракта с другим клубом. Он будет нас консультировать, по крайней мере, на ближайший матч», — сказал специалист.

По словам Кириченко, у «Ростова» есть проблемы с составом. За последние 20 дней было проведено пять тяжелых встреч. Помимо накопленной усталости команде не поможет Баштуш, который уходит в «Лацио». Стоит отметить, что перед началом сезона полузащитник продлевал контракт с «Ростовом» на один год.

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Что касается самой игры, то Дмитрий Кириченко сказал следующее: «Аякс» именитый клуб, но шансы я бы оценил 50 на 50. Мы сюда приехали за победой».

Напомним, что в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА вышли, одолев бельгийский «Андерлехт». Причем, на ростовском стадионе «Олимп-2» первую встречу «Ростов» провел вничью — 2:2. А выездная баталия прошла полностью под контролем желто-синих — 2:0.