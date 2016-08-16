Москва, 16 августа, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Вопросы безопасности в Закавказском регионе и двустороннего военного сотрудничества обсудили сегодня, 16 августа, министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сейран Оганян на переговорах в Ереване, сообщили в Минобороны РФ.

mil.am Встреча министров обороны Армении и России в Ереване

«План сотрудничество очень динамичный и предусматривает большое количество мероприятий», — отметил Шойгу.

Он выразил готовность обсудить дополнительные меры по увеличению количества армянских военнослужащих, которые на безвозмездной основе проходят обучение в вузах Минобороны России. «Все это так или иначе предусматривается нашим планом, который мы довольно регулярно корректируем с учетом происходящих событий и изменения обстановки в регионе», — сказал Шойгу.

По его словам, в военном ведомстве России с удовлетворением приняли приглашение Минобороны Армении провести двусторонние переговоры, а также принять участие в заседании совета министров обороны государств-членов ОДКБ.

В свою очередь, Оганян отметил, что формат таких двусторонних встреч «предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы и направления развития взаимоотношений в военной и военно-технической сферах». Эти отношения, по его оценке, находятся на очень высоком уровне.

«Мы в двустороннем и многостороннем форматах выполняем все намеченные планы. У нас хорошие отношения со 102-й российской военной базой, планируем и практически выполняем все совместные мероприятия. Динамично развиваются наши взаимоотношения в рамках ОДКБ», — сказал министр.

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Как сообщает ИА REGNUM, в программе рабочей поездки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Армении подписание соглашения о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах Объединенной группировки войск (сил) армий двух стран.

Напомним, Сергей Шойгу прибыл в Армению из Азербайджана, где он 14−15 августа находился с кратким рабочим визитом.