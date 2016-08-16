Барнаул, 16 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. 1 сентября учебный год в Алтайском крае начнется для более чем 253 тыс. детей. В регионе планируют открыть 1 тыс. 138 школ, сейчас все они проходят процедуру приемки, — сообщает сегодня, 16 августа, официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова 1 сентября

Причем, подавляющее большинство средних учебных заведений (79%) будут работать в одну смену: «двухсменка» останется лишь в 21% школ.

«В регионе реализуют государственную программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Она позволит капитально отремонтировать 21 школу в Барнауле, по одной в Зональном и Усть-Пристанском районах, завершить строительство новой школы в квартале 2001 Барнаула и приступить к возведению пристройки к Родинской школе №1. Только в 2016 году в общеобразовательных организациях создадут почти 2 тыс. новых мест с современными условиями обучения. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» завершается строительство Устьянской школы в Бурлинском районе», — отмечается в официальном сообщении.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, все сотрудники общеобразовательных учреждений — 25 тыс. 732 человека — прошли обучение по программе санитарного минимума и аттестацию, периодический медицинский осмотр. Повсеместно решен вопрос с питанием: специалисты ведомства рассмотрели и согласовали примерные 10-дневные меню.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перевести все в школы России к 2020 году на односменный режим обучения закреплено в Указе Президента РФ.

Больше всего школ, работающих в две смены, насчитывается в Краснодаре — (свыше 90%). В две смены будут учиться 59,5 тысяч учеников 268 школ Московской области. Обучение в две смены происходит в 14,5% в брянских школ. В Ростовской области 25% школьников учатся в две смены. В Новгородской области для перехода на одну смену нужны 4 новые школы. Объединение школ с целью ухода от второй смены планируется в Ярославле.

Напомним, в РФ принята программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 — 2025 годы. Она предполагает обеспечение обучения всех школьников в первую смену, а также перевод всех обучающихся из ветхих зданий школ в новые.

По предварительным оценкам, на ее выполнение понадобится почти 3 трлн рублей: за счёт этих средств должно быть создано более 6,5 млн мест в общеобразовательных организациях по всей стране.