Севастополь, 16 августа, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Правительство Севастополя изменило границы и площадь работ на объекте ФЦП — «Реконструкция Мартыновского канализационного коллектора». В конце августа должны состояться публичные слушания проектной документации. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM У ошибки есть цена

Постановлением изменена схема границ территории объекта для разработки градостроительной документации — проекта межевания территории. На эти цели выделен один миллион рублей.

По информации и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Сергея Елизарова, были выделены средства, в результате конкурса определен проектировщик («Центрградопроект») и начаты проектные работы.

«Но в результате параметров расчета была выявлена техническая ошибка по протяженности. Протяженность Мартыновского коллектора была уменьшена на 250 метров, — сказал Елизаров. — Ошибка техническая, она произошла по вине севастопольского «Водоканала». До конца августа мы планируем выйти на публичные слушания».

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование и строительство коллектора внесено в ФЦП развития Севастополя до 2020 года. Срок реализации проекта — 2018 год, стоимость объекта 66 млн рублей. Второй объект водообеспечения по ФЦП — Южные очистные сооружения (КОС Южные), стоимостью 8 млрд 306 млн рублей. Начало проектирования обоих КОС перенесено с 2015 на 2016 год из-за многочисленных отмен торгов ФАС.

Мартыновский коллектор общей протяженностью около трех километров строят еще с 1997 года. Он предназначен для увеличения сбора канализационных стоков района «гора Матюшенко». В 2012 году Мартыновский коллектор обещали ввести в эксплуатацию и направить канализационные стоки на Южные очистные сооружения. Длина тоннеля составляет около 1200 метров.