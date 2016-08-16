Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Меховые салоны и магазины, в которых продают шубы на Камчатке, в большинство своем пока продают изделия без так называемого чипирования. Кто-то ждет штрих-коды из Москвы, а кто-то не уверен, что «доживет» до начала массовых проверок со штрафными санкциями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фабрициус Карел. Портрет молодого мужчины в меховой кепке. 1654

Владельцы и менеджеры нескольких магазинов рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что на Камчатке резко упала покупательная способность в этом сегменте. «Какие чипы? Мы тут акции устраиваем, чтобы распродать товар, — скидки огромные, но даже за 50 тысяч рублей ничего почти продать не можем. Люди не покупают. Что нам делать с этим товаром? Соседи вон вообще закрылись», — сетует менеджер одного из салонов Татьяна.

При этом Татьяна добавила, что владелица торговой точки, в которой она работает, также подумывает о том, чтобы свернуть бизнес, но чипы здесь ни при чем — покупателей просто нет.

В другом магазине корреспонденту ИА REGNUM сказали, что пока не собираются чипировать шубы. «Ждем конкретных разъяснений, что да как. Нам ничего точно сказать не могут. Потом, конечно, будем этим заниматься. Пока дали несколько месяцев — обещали не штрафовать. Надеемся, исполнят обещание», — пояснил директор Александр.

Напомним, с 12 августа вступил в силу официальный запрет на продажу немаркированных специальными знаками меховых изделий на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За нарушение предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей, а также и уголовная ответственность — до шести лет лишения свободы. Причем так называемые чипы представляют собой штрих-коды — это электронный паспорт изделия.

Чипирование — непростой процесс, требующий времени и денег, который многие еще даже не начинали. На сегодняшний день продавцы обязаны убрать все меховые товары без чипов. На маркировку бизнесменам дают 45 рабочих дней — срок до 14 октября.

В СМИ просочилась информация, что, в случае успеха с чипированием шуб, единую систему маркировки могут распространить на одежду, обувь, лекарства, детские товары.