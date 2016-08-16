Хабаровск, 16 августа, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В Хабаровске зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Дальневосточный завод сахара и производных» (Sutech Engineering (Таиланд). Компания планирует построить сахарный завод в портовой особой экономической зоне Советская Гавань. Строительство может начаться уже в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Шевчук ПОЭЗ Советская Гавань в Хабаровском крае

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Новость о строительстве в Советской Гавани сахзавода восприняли с энтузиазмом. Впервые о создании такого производства в прибрежном городе в Хабаровском крае заговорили на Восточном экономическом форуме в 2015 году. Там же был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Хабаровского края и Sutech Engineering Co., Ltd.

Плановая мощность будущего завода — 500 тысяч тонн продукции в год. Стоимость строительства оценивается в 13,5 миллиарда рублей. В пул инвесторов входят индонезийские и японские компании. От российской стороны ждут предоставления участка, создание и подключение к инженерным сетям, необходимым для производства. Инвесторы также предложили российскому правительству отменить либо дифференцировать пошлины на сырец для Дальнего Востока — высокие пошлины являются серьезной проблемой для единственного в ДФО сахарного производства в Приморье.

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Местная власть Советской Гавани со строительством завода связывает большие надежды.

«Активно этим вопросом Агентство по инвестициям в Хабаровском крае занимается уже почти год. Мы со своей стороны тоже подключились. У нас все готово к встрече партнеров из Азии. Мы, конечно, очень надеемся, что строительство завода начнется. Для Советской Гавани это 300 новых высококвалифицированных рабочих мест только на основном производстве. Плюс, параллельно с основным, будут развиваться еще 27 направлений. Когда на территорию приходит такой инвестор — это означает развитие по всем направлениям. Самое главное для нас — трудоустройство нашей молодежи. В колледже уже начали предварительную подготовку — будет создано необходимое количество учебных мест. Будем готовить специалистов на месте. Немаловажно, я бы сказал — очень важно, что производство сахара — экологичное производство. В Советской Гавани уникальная природа. Мы много и вполне успешно работаем над развитием туризма. Создание в городе мощного современного, высокотехнологичного производства, которое к тому же обеспечит сохранение экологии, мы можем только приветствовать», — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава города Советская Гавань Павел Боровский.

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В настоящее время инвесторы ожидают получения проектом статуса резидента ПОЭЗ Советская Гавань, а также рассчитывают на получение проектом статуса «Масштабного приоритетного». Это позволит получить участок под строительство без торгов. Если все ожидания оправдаются, строительство начнется уже во втором квартале 2017 года и продлится по плану два года.

Это будет уже вторая масштабная стройка в Советской Гавани. Еще одна крупная строительная площадка — ТЭЦ Советская Гавань. Строительство ведут ПАО «РусГидро» и ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Новая ТЭЦ возводится в городе в рамках указа президента РФ Владимира Путина о развитии энергетики Дальнего Востока. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составит 120 МВт, тепловая мощность — 200 Гкал/ч. В качестве топлива для производства электроэнергии и тепла предполагается использовать каменный уголь марки «Г». Общая сметная стоимость строительства, согласно заключению Главгосэкпертизы, составляет 18,591 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства ТЭЦ выступает ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Для Советской Гавани, где после распада СССР рухнули все крупные производства, включая два крупнейших на Дальнем Востоке судоремонтных завода и одну из самых мощных в стране Базу океанического рыболовства, эти проекты очень важны. Городские власти связывают с ними большие надежды — в первую очередь на увеличение населения.

«Мы уже планируем увеличение (числа) участников программы «Молодым семьям — комфортное и доступное жилье». Помимо сахарного завода, новые рабочие места будут созданы и на ТЭЦ. Кроме того, развитие большой энергетики означает приход новых инвесторов в город. Сегодня можно смело утверждать, что в нашем городе программа по развитию Дальнего Востока работает. Есть сложности, но они решаются. Главное, у людей сегодня появилась надежда на возрождение города», — подчеркнул Павел Боровский.