Барнаул, 16 августа, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 жители Алтайского края купили товаров и продуктов питания на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. Общий оборот розничной торговли в регионе составил 166 759,7 млн рублей, что соответствует 93,3% от сопоставимых цен предыдущего периода.

Светлана Шаповалова Жители Алтайского края стали покупать меньше еды и товаров

Оборот пищевых и непродовольственных товаров сократился, примерно в равных процентах (93,4% и 93,1% соответственно). Оборот общественного питания составил 98,2% к уровню прошлого года или 4562,3 млн рублей.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 52,0%, непродовольственных товаров — 48,0%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снижение розничного оборота наблюдалось и в первом квартале 2016 года. Тогда оно составляло 7,9%.

По итогам 2015 года оборот розничной торговли в Алтайском крае снизился почти на 10%, и составлял 163 283,2 млн. рублей. (непродовольственных товаров — 157 946,3 млн. рублей, общепита — 8693,6 млн. рублей).