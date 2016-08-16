Тегеран, 16 августа, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Власти Ирана заявили 16 августа, что в стране на прошлой неделе задержан человек, связанный с британской разведкой, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

«Обвиняемый работал в экономическом секторе, связанном с Ираном», — отметил генеральный прокурор Исламской республики Аббас Джафари Долатабади, который добавил, что обвиняемый имеет двойное гражданство.

Долатабади не назвал ни его имени, ни страну его второго гражданства. Прокурор отметил, что арест был осуществлен в рамках операции против «западного проникновения».

Неделей ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с президентом Ирана Хассаном Рухани высказала свою озабоченность относительно задержания некоторых граждан Ирана, которые также имеют гражданство Соединенного Королевства.