Владикавказ, 16 августа, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Балаганом и беспределом назвал решение Центризбиркома РСО-Алания об отказе в регистрации кандидат в депутаты Госдумы РФ по республиканскому одномандатному избирательному округу Мурат Агузаров. Как сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM, самовыдвиженцу и родному брату умершего в феврале 2016 главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова отказали в регистрации из-за неточностей в подписных листах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

«То, что произошло, иначе как балаганом и беспределом не назовешь. Удивляет то, как представители ЦИК республики топорно поступили с подписными листами. Я намеренно не стал выдвигаться в депутаты от политической партии, хотя такая возможность у меня была. Мне важно было получить доверие народа, и мы собрали более 100 тысяч подписей. Однако в очередной раз людям показали, что их мнение никого не интересует, и плюнули им в лицо, лишили права выбора. Конечно, проще всего снять кандидата до выборов, чтобы в день голосования не рисковать своей репутацией, вбрасывая тысячи фальшивых бюллетеней, используя другие годами отработанные методы. Пусть это останется на совести тех, кто своими грязными руками вынес такое позорное решение. Нами направлена соответствующая жалоба в ЦИК России», — прокомментировал ситуацию Мурат Агузаров, обратившись к жителям Северной Осетии.

По информации ЦИК РСО-Алания, решение об отказе в регистрации было принято из-за большого количества нарушений в сданных в комиссию подписных листах кандидата в депутаты Госдумы. Представители Мурата Агузарова в Центризбирком сдали 16 тысяч подписей, вместо требуемых 15 тысяч. Всего в поддержку руководителя управления Росреестра по РСО-Алания было собрано более 100 тысяч подписей.

Как считают эксперты, изначально самовыдвиженец был обречен на провал. Он осмелился выставить себя в качестве кандидата в депутаты и тем самым спутал планы политических оппонентов, прежде всего, партии власти, которая проталкивает в Госдуму знаменитого спортсмена. Руководитель избирательного штаба экс-кандидата Борис Кантемиров ранее сообщил, что Центризбирком РСО-Алания «делает все, чтобы не допустить Агузарова к выборам».

До Агузарова в регистрации также было отказано самовыдвиженцам Марату Джиоеву и Анатолию Колхидову, в документах которых якобы были обнаружены значимые неточности. Таким образом, за депутатский мандат в Осетии теперь будут бороться только представители политических партий. Самовыдвиженцев же вытеснили из избирательного процесса, чтобы дать возможность пройти в Госдуму кандидату, выгодному и региональной власти, считают в республике. В списке одномандатников остались 10 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в республике создано 370 участковых избирательных комиссий. Выборы обойдутся бюджету в 32 млн рублей. В регионе зарегистрировано 54 политические партии, однако из них реально в выборах примут участие около 20%. В РСО-Алания насчитывается 521 тыс.133 человека, достигших избирательного возраста.