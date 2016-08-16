Волгоград, 16 августа, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В Волгограде только за первую неделю августа стоимость бензина выросла на 0,8%. Город-герой по этому показателю опередил только Горно-Алтайск, где цена на автомобильное топливо поднялась на 1,1%, передает 16 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом в Южном федеральном округе цена на бензин в Волгограде — одна из самых низких — 36,87 рубля за литр. «Народный» бензин марки АИ-92 стоит 35,75 рубля за литр, заправиться бензином марки ИА-95 и выше будет стоить 38,82 рубля за литр, а дизтопливо обойдется в 35,72 рубля за литр. Самый дорого бензин на юге России — в Севастополе и Симферополе — 40,01 и 39,22 рубля за литр соответственно. Для сравнения: в столице Адыгеи автолюбитель отдаст за литр автомобильного топлива 38,04 рубля за литр, в Элисте заплатит 37,6, в Краснодаре — 37,35, в Астрахани — 37,26 рубля, в Ростове — 36,87 рубля.

Добавим, что по данным Росстата, с 1 по 7 августа неделю цены на автомобильный бензин выросли в 29 центрах субъектов Российской Федерации. Снижение цен на бензин на 0,1% зафиксировано в Чите, Тюмени, Краснодаре, Нижнем Новгороде. В Москве за первую неделю августа цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.