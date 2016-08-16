Москва, 16 августа, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Рубль возобновил восхождение вслед за котировками нефти. Более сдержанное укрепление рубля отчасти можно объяснить эмоциональным характером ралли в сырьевом сегменте, которое не вызывает особого доверия у игроков, помнящих о неудачном опыте предыдущих переговоров ОПЕК, считает аналитик OBR Forex Анастасия Семенова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Доллар добрался до психологического уровня 64, который в моменте попытался протестировать, коснувшись минимума 21 июня на 63,74. В случае дальнейшего укрепления рубля котировки могут натолкнуться на сильную поддержку в районе 63,50, где может произойти отскок», — полагает Семенова.

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«В пользу реализации такого сценария говорит предстоящий событийный риск в виде статистики по запасам углеводородов в США. Если данные API отразят рост объемов запасов и добычи, оптимизм нефтяных быков может временно угаснуть», — пояснила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 августа Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро к рублю. Курс доллара США к рублю опустился на 12,88 копейки — до 64,2076 рубля. Евро установлен на отметке в 71,7263 рубля, он вырос на 1,05 копейки. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,54% — до 48,09 доллара за баррель.