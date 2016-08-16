Москва, 16 августа, 2016, 08:16 — ИА Регнум. После крымских событий 15 августа рубль отыграл все пятничные потери у валют. Он укрепился в тандеме с нефтью. Нефть сорта Brent подорожала до $48,50 на ожиданиях обсуждения «заморозки» добычи производителями. Со 2 августа нефтяные котировки подскочили на 15% с $41,91 до $48,27.

Дарья Антонова ( ИА REGNUM Рубль

По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 1,1%, до 64,03 руб., евро/рубль — на — 0,86%, до 71,64 руб. Снижение курса евро оказалось менее существенным из-за его укрепления к доллару на рынке форекс.

Сегодня, 16 августа, в Азии на нефтяном рынке мы наблюдаем коррекционное движение. Brent теряет 0,61% и торгуется по $47,97. После пробоя трендовой линии, это классическое поведение цены. Стоимость нефти может повышаться до среды пока не выйдет отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Начался налоговый период, который поддержит российскую валюту на этой неделе. Пик выплат приходится на 25 августа. Продажа экспортёрами валютной выручки будет стимулировать укрепление национальной валюты. На американской сессии от пары доллар/рубль ожидается снижение до 63,60 рубля, евро/рубль — до 71,00 рубля.