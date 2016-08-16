Якутск, 16 августа, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты Госдумы от ПАРНАСа дискредитировали партию, обратившись в генконсульство Украины за визой для поездки в Крым. Такое мнение на своей страничке Facebook высказал политолог из Якутии Виталий Обедин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

doctoranne Это неприемлимо

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Он оценивает такие действия представителей партии, как попытку сесть на две табуретки. «Тот случай, когда надо или крестик надеть, или трусы снять, — считает эксперт. — Или до конца не признавать Крым частью России и игнорировать его при выборной раскладке, или признать, и тогда Киев идёт лесом».

Обращение за украинской визой для поездки в Крым, негативно скажется на репутации партии, полагает Виталий Обедин: «Михаил Касьянов (председатель партии — прим. ИА REGNUM) прекрасно справился с полной дискредитацией ПАРНАСа, потому что после таких кульбитов (и прочих побегов в кладовки) вариантов голосовать за партию не остаётся».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидаты в депутаты Государственной думы России, которых выдвинула партия ПАРНАС в составе региональной группы №33 (Краснодарский край, Адыгея, Крым) направили в генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону заявление на открытие транзитных виз на Украину. В своём обращении они указали, что с помощью украинской визы смогут прибыть в Крым по суше через территорию Украины, «уважая нормы не только отечественного законодательства, но и, одновременно, международного права».

Напомним, Крым — конституционная территория России и, как минимум, российские граждане ездят туда без запроса виз, несмотря на протесты Киева. Партия ПАРНАС считает, что полуостров нужно вернуть Украине и ставит это одной из задач в своей предвыборной программе.