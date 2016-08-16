Омск, 16 августа, 2016, 06:40 — ИА Регнум. В Омской области всем пятерым самовыдвиженцам отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, 15 августа по одномандатному округу №140 было отказано в регистрации заместителю председателя правления общественной организации «Сибирские многодетные семьи» Алесе Григорьевой. Причина — недостаточное количество достоверных подписей.

Также отказано в регистрации по этому округу самовыдвиженцу Мухаметкали Хасанову (пенсионер). Основание отказа — отсутствие документов для регистрации и подписных листов с подписями избирателей, уточнили в облизбиркоме. По этой же причине отказано в регистрации безработному Виктору Селезневу и председателю правления фонда развития межгосударственного сотрудничества «Союз-Восток» Юрию Кривошееву (одномандатный избирательный округ №141).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее отказ в регистрации получила самовыдвиженец Елена Рубанова (специалист отдела логистики, округ №141).

Таким образом, в Омской области ни один из пяти самовыдвиженцев не допущен к выборам в Госдуму, которые состоятся в единый день голосования — 18 сентября 2016 года.

Напомним, помимо выборов в Госдуму 18 сентября на территории омского региона состоятся выборы депутатов Законодательного собрания шестого созыва. Кроме того, в 14 муниципальных районах пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Будут избраны девять депутатов районных советов (Большеуковский, Знаменский, Москаленский, Нижнеомский, Саргатский, Шербакульский муниципальные районы), 13 депутатов сельских и городских поселений.