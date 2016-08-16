Якутск, 16 августа, 2016, 07:14 — ИА Регнум. В Якутске не в полной мере реализуются полномочия по предоставлению земельных участков семьям, имеющим трёх и более детей. Такой вывод сделала городская прокуратура, сопоставив количество раздаваемых земель с темпом роста очереди на них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Карл Лемох. Дети. Ок. 1910

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Медленно раздавая участки, администрация города Якутск нарушила стати 24.2−24.3 Земельного кодекса республики, сочла прокуратура. «Количество граждан, состоящих в очереди, превысило разумные пределы более 4,5 лет предоставления земельных участков. Сопоставление количества формируемых за год земельных участков и встающих на учет граждан свидетельствует о явной диспропорции, приводящей к планомерному увеличению количества лиц в очереди», — пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратурой Якутска в адрес главы города внесено представление с требованием о принятии меры по увеличению количества формируемых земельных участков предоставления многодетным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии даже многодетные, получившие землю, не могут начать на ней строительство, так как к участкам не подведено электричество, отсутствует газ и дороги. В республике из 17 тысяч многодетных семей, подавших заявления на земельные участки, их получили 6354, при этом всей необходимой инфраструктурой обеспечены лишь 1500.