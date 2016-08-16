Владивосток, 16 августа, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Каждый человек, который хочет получить землю по программе дальневосточного гектара, должен вложить 100 тысяч рублей и на несколько лет отказаться от январских праздников. По мнению члена научно-консультационного Совета при Общественной палате РФ Андрея Гуськова, на деле процесс реализации закона — это издевательство, поскольку обычный человек не в силах выполнить предъявленные требования, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты.

надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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В ходе одного из последних заседаний в Общественной палате РФ прошла общественная экспертиза постановления о дальневосточном гектаре. Это закон в стенах ведомства обсуждался уже неоднократно, сейчас назрела необходимость уточнить механизмы его реализации.

Своё мнение высказал член научно-консультационного Совета при Общественной палате РФ Андрей Гуськов. Он представил коллегам реализацию закона со стороны его получателей. Сегодня это обычные жители Дальнего Востока, а в будущем — всей страны.

«Для начала я должен быть готов к тому, чтобы каждый год до 10 января, когда вся страна празднует, готовить годовой отчёт об использовании гектара», — заявил спикер.

Он уточнил, что для получения дальневосточного гектара необходимо подготовить проект его использования с чертежами, выкладками и другими документами, которые не всегда может сделать даже эксперт.

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«Проект должен пройти экспертизу в региональном лесохозяйстве. К слову, такую экспертизу с первого раза могут пройти не все государственные корпорации. Кроме прочего, около 100 тысяч рублей должен выложить каждый гражданин, чтобы получить этот бесплатный гектар. Издевательство», — прокомментировал Андрей Гуськов.

Ввиду практической необходимости в Общественной палате РФ предлагают разработать типовой проект для получателей дальневосточного гектара

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Как сообщало ИА REGNUM, по закону, который был подписан президентом России Владимиром Путиным, с 1 июня дальневосточные гектары получают жители пилотных районов субъектов ДФО. Затем, с 1 октября бесплатные участки жители субъектов будут получать на всей территории. И только лишь с 1 февраля следующего года на гектары смогут претендовать все жители страны.

В документе прописано, что дальневосточный гектар в безвозмездное пользование предоставляется на пять лет, затем участок можно будет оформить в аренду или перевести в собственность. Однако есть и другой вариант — если владелец землей использоваться не будет, тогда её отнимут.