Иркутск, 16 августа, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Большой резонанс в Иркутской области вызвали итоги состоявшегося накануне расширенного заседания совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, который фактически отказался участвовать в назначенном на сегодня, 16 августа, заседании Регионального совета. Главы муниципалитетов в открытом обращении на имя губернатора Сергея Левченко указали последнему, что включенные по его инициативе в повестку вопросы являются не самыми актуальными. Руководители местных органов власти предложили перенести заседание Регионального совета на «ближайшее время» и включить в повестку дня «куда более значимые» для муниципалитетов вопросы.

Василий Суриков. Красноярский бунт. 1902

Так, вместо вопросов о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, о передаче ряда автомобильных дорог общего пользования в муниципальную собственность, о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечении «единства правового пространства», губернатору предложено обсудить с руководителями местных органов власти подготовку к отопительному сезону и новому учебному году, состояние местных бюджетов, работу дорожной службы, энергоснабжающих и энергосбытовых компаний. «Если эти вопросы не будут решены в скорейшие сроки, то мы можем столкнуться с социальными протестами на территории наших муниципальных образований, связанными с отсутствием отопления в жилом и социальном фонде, остановкой работы общественного транспорта, невыплатой заработной платы работникам бюджетной сферы в срок», — говорится в обращении совета муниципальных образований.

«Безусловно, появление и тиражирование этого обращения свидетельствует о нестабильной политической обстановке в Иркутской области, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Этим обращением главы территорий подчеркнули, что не контролируются областной властью. Публичность демарша подчеркивает остроту политического противостояния — ведь, в принципе, в «контролируемых» регионах такие вопросы решаются в рабочем порядке. Уж сформировать и подкорректировать повестку совещательного органа не представляет никакого труда — есть аппарат губернатора, есть совет муниципальных образований, все решается кулуарно, на уровне телефонных переговоров клерков. Но здесь оппоненты Левченко решили устроить публичный демарш, и им это удалось».

«Консолидированное несогласие глав муниципалитетов с решением региональной власти является уникальным политическим событием не только для «революционной» Иркутской области, но и для всей новейшей политической истории Российского государства, — пишет, в свою очередь, «Байкал24». — Единственным разумным объяснением столь смелого выступления мэров является особенность политического момента в регионе. На носу выборы. Большинство мэров являются членами и сторонниками партии «Единая Россия», а губернатор Иркутской области Сергей Левченко не только пришел во власть год назад под знаменами КПРФ, но и возглавил предвыборный список коммунистов на текущих выборах в Госдуму. В то же время, нельзя не отметить, что обеспокоенность мэров имеет под собой веские основания. Вопросы, которые они хотели бы обсудить с региональными властями в первую очередь, действительно необычайны насущны и важны».

«В Иркутской области наблюдается живой политический процесс. Губернатор занимается выборами в Государственную думу, выполняет партийные обязательства, «подыгрывает» однопартийцам из КПРФ, — считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, которого цитирует «Телеинформ». — В свою очередь главы муниципальных образований думают о насущном, пытаются решать проблемы по подготовке к предстоящей зиме, отопительному сезону, северного завоза. Возникает определенный диссонанс. С одной стороны мэры, которые занимаются хозяйством и организацией жизни людей, с другой — региональная власть, которая полностью поглощена выборами. Губернатору следует прекратить играть в политику. Его выборы прошли год назад. Сегодня его задача — решать проблемы региона, участвовать в обеспечении нормальной жизнедеятельности каждого населенного пункта».

Региональный совет Иркутской области создан в 2009 году. Он является «координационным органом, содействующим реализации полномочий губернатора Иркутской области, по вопросам организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

Совет муниципальных образований Иркутской области ведет свою историю с 1996 года, когда была создана Ассоциация мэров городов и районов Иркутской области. С тех пор объединение претерпело несколько реорганизаций. Председателем организации является мэр города Черемхово Вадим Семенов.