Бухарест, 16 августа, 2016, 01:48 — ИА Регнум. «Черное море является точкой стратегической важности», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая 16 августа в Констанце на праздновании Дня морского флота Румынии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Наша история и история этого региона нередко были связаны с Черным морем. Ввиду своих качеств, будучи мостом между Европой и Азией, точкой культурных влияний, экономических интересов и стратегических целей, на протяжении многих лет Черное море в разные исторические моменты являлось горячей зоной», — заявил Йоханнис.

Очередное «ухудшение ситуации в области безопасности» в Черноморском регионе румынский президент связал с «незаконным» воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. «Были и другие провокации, стратегические и военные эволюции, из-за которых регион Черного моря вновь стал горячим. То, что сейчас происходит в Черном море, больше не является локальным вопросом и не является лишь вопросом регионального баланса. Последствия событий этого региона будут чувствоваться далеко за его границами и повлияют на евро-атлантическую безопасность», — добавил Клаус Йоханнис.

Он подчеркнул, что в этом контексте «в значительной мере решающей» в плане определения параметров региональной безопасности является позиция Румынии. «Когда я говорил в Национальной стратегии обороны о сильной Румынии в Европе и мире, я имел в виду в том числе то, как определить и проявить нашу страну в этом сложном регионе, в новой геополитической реальности. В рамках Черноморского региона Румыния сегодня является опорой стабильности, демократии и безопасности. У нас есть реальные преимущества, и мы должны их использовать, чтобы укрепить свои позиции в качестве члена НАТО, стратегического партнера, заслуживающего доверия, особенно в нынешнем глобальном контексте», добавил Йоханнис.

Румыния, по его словам, обладает не только потенциалом, но и имеет все шансы стать важным региональным игроком — «если у нас хватит мудрости, политического видения и зрелости, чтобы сложить профиль сильной Румынии».